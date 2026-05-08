Galatasaray yönetimi şampiyonluk maçı öncesi takıma müjdeyi verdi

Süper Lig’de Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray’da yönetim, futbolculara güzel haberi verdi.

2.5 MİLYON EURO ÖDEME YAPILACAK

31. haftada oynanan Fenerbahçe galibiyeti için 5 milyon euro prim kararı veren yönetim, geçtiğimiz hafta 2.5 milyon eurosunu ödedi.

Antalyaspor maçı öncesi moralleri yükseltmek isteyen yönetim kalan 2.5 milyon euroyu da bugün (cuma) hesaplara yatıracak.

ŞAMPİYON PRİMİ VERİLECEK

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor’u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesi halinde dev bir prim daha alacak.

ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

9 Mayıs Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray – Antalyaspor mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.