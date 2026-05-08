Galatasaray yönetimi şampiyonluk maçı öncesi takıma müjdeyi verdi
Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da yönetim, Fenerbahçe derbisinden kalan 2.5 milyon euroluk primi hesaplara yatırıyor. Yönetim bu hamleyle şampiyonluk maçı öncesi takımın moralini yükseltecek.
Süper Lig’de Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray’da yönetim, futbolculara güzel haberi verdi.
2.5 MİLYON EURO ÖDEME YAPILACAK
31. haftada oynanan Fenerbahçe galibiyeti için 5 milyon euro prim kararı veren yönetim, geçtiğimiz hafta 2.5 milyon eurosunu ödedi.
Antalyaspor maçı öncesi moralleri yükseltmek isteyen yönetim kalan 2.5 milyon euroyu da bugün (cuma) hesaplara yatıracak.
ŞAMPİYON PRİMİ VERİLECEK
Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor’u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesi halinde dev bir prim daha alacak.
ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK
9 Mayıs Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray – Antalyaspor mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.