Galatasaray yönetimi şampiyonluk maçı öncesi takıma müjdeyi verdi

Galatasaray yönetimi şampiyonluk maçı öncesi takıma müjdeyi verdi
Yayınlanma:
Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da yönetim, Fenerbahçe derbisinden kalan 2.5 milyon euroluk primi hesaplara yatırıyor. Yönetim bu hamleyle şampiyonluk maçı öncesi takımın moralini yükseltecek.

Süper Lig’de Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray’da yönetim, futbolculara güzel haberi verdi.

2.5 MİLYON EURO ÖDEME YAPILACAK

31. haftada oynanan Fenerbahçe galibiyeti için 5 milyon euro prim kararı veren yönetim, geçtiğimiz hafta 2.5 milyon eurosunu ödedi.

Antalyaspor maçı öncesi moralleri yükseltmek isteyen yönetim kalan 2.5 milyon euroyu da bugün (cuma) hesaplara yatıracak.

yazi-38.jpg

ŞAMPİYON PRİMİ VERİLECEK

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor’u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesi halinde dev bir prim daha alacak.

ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

9 Mayıs Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray – Antalyaspor mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Spor
Arda Turan'ın Beşiktaş'a verdiği cevap ortaya çıktı: Galatasaray'ı da açıkladı
Arda Turan'ın Beşiktaş'a verdiği cevap ortaya çıktı: Galatasaray'ı da açıkladı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 18 milyar lira için ilk sınavını verecek
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 18 milyar lira için ilk sınavını verecek