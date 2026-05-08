Arda Turan'ın Beşiktaş'a verdiği cevap ortaya çıktı: Galatasaray'ı da açıkladı

Beşiktaş'ın sezon başında Sergen Yalçın'dan önce teknik direktörlük için Arda Turan'a haber gönderdiği ileri sürüldü. Turan'ın ne cevap verdiği de ortaya çıktı. Arda Turan, Galatasaray'la ilgili iddialarla ilgili de konuştu.

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında İngiliz ekibi Crystal Palace'a yenilerek finalin kapısından dönen Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan'la ilgili Beşiktaş teklifi ortaya çıktı.

İddiaya göre Beşiktaş, sezon başında Sergen Yalçın'ın adı gündeme gelmeden önce Arda Turan'a teknik direktörlük için haber yolladı.
Ancak bir süre Avrupa'da çalışmayı planladığını belirten Arda Turan'ın bu teklifi teşekkür ederek kabul etmediği belirtildi. O dönemde Beşiktaş'ta Slaven Bilic adının da ağırlık kazandığı, tribünlerden "Sergen Yalçın" tezahüratları üzerine ondan da vazgeçildiği ileri sürüldü. Daha sonra da takımın başına Sergen Yalçın getirildi.

ARDA TURAN'DAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Arda Turan, takımının İngiliz ekibine elenmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında Galatasaray'la ilgili bir soruya da cevap verdi. Turan, şunları söyledi:
"Bu benim için konuşması pek rahat bir konu değil; çünkü ben Galatasaray'ın bir evladıyım ve şu an orada harika bir teknik direktör, tarihe geçmiş bir hoca var. Ben ve yakınlarım onu her zaman destekliyoruz, aklımızdan asla böyle bir şey geçmedi. Şu an Galatasaray için en iyi seçeneğin o olduğunu düşünüyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

