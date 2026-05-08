TFF'nin büyük skandalını açıkladı: Maçlar oynanırken averajlar değişmiş

Türkiye Futbol Federasyonu'nun BAL'da maçlar oynanırken averaj sistemini değiştirdiği ortaya çıktı. Gazeteci Hayrettin Albayrak, "40 yılı aşkındır bu meslekteyim; statüleri, talimatları, yönetmelikleri en küçük detayına kadar takip ederim. TFF’nin bugüne kadar birçok hatası, yanlışı olmuştur mutlaka ama bu sonuncusu tam bir skandal" ifadelerini kullandı.

Albayrak, Özgür Kocaeli'deki yazısında olayı şöyle anlattı:

Konumuz BAL’daki averaj sistemi. Bu sistemde son dönemde profesyonel ile amatör liglerde farklı bir uygulama var. Profesyonelde ikili averajda eşitlik söz konusuysa genel averaj dikkate alınıyor. Aslında en başta amatörde de öyleydi ama genel averajı düzeltmek için 8-9 gollü galibiyetler alınmaya başlanınca TFF değişikliğe gitti. Amatör liglerde ikili averajlar eşitse, genel averaja bakılmaksızın iki takım arasında baraj maçı oynanıyor. Çok yerinde bir karardı bu. Yıllardır uygulanıyor. Kulüpler memnun.

BARAJ MAÇI GEREKİYORDU

Ancak geçen hafta BAL’da sezonun son maçlarının ardından ortaya çıkan puan ve ikili averaj eşitliği ortalığı karıştırdı. Darıca Türkeli ile Darıca 1934 GB aynı puanda ligi bitirdi, aralarındaki iki maç da berabere bitti. Bu durumda olması gereken, iki takıma baraj maçı oynatıp üstün tarafı belirlemekti. Aslında pazar günkü maçlardan sonra TFF’den ASKF’ye, “Baraj maçının programını ayarlayın” diye bir talimat geldi ama işler sonra değişti. Darıca Türkeli Gençlik Başkanı Ferhat Yılmaz, aslında çarşamba günü için planlanan baraj maçının hemen ardından cumartesi günü ilk Play-Off maçına çıkacak olmalarının kendilerini zorlayacağını, değişiklik yapılması gerektiğini söylemek için TFF’ye gitti.

Ancak oradaki yetkililerden biri Başkan Yılmaz’a, “Baraj maçı nereden çıktı? İkili averaj eşitse genel averaj geçerli, siz ikincisiniz” dedi. Bu gelişme üzerine ortalık karıştı. Darıca 1934 GB kulübü ayağa kalktı, statünün baraj maçını işaret ettiğini haykırdı. Ben de herkese baraj maçı oynanması gerektiğini söyledim, haberleri de bu doğrultuda yaptım. Yapılan itirazlar sonrasında TFF Amatör Kurulu bu konuda bir karar veremeyip topu TFF yönetimine atmış. Çarşamba günü için toplantı yapılacağı ve kararın ilan edileceği söylenmişti. Bekledik, o haber gelmedi. Nihayet perşembe sabahı ASKF Başkanı Murat Aydın aradı: “Genel averajı geçerli saymışlar, Türkeli ikinci, Darıca 1934 üçüncü ilan edildi” dedi.

Şaşırdım, inanmakta güçlük çektim. Kural, talimat son derece açık. Amatör liglerdeki averaj sisteminin nasıl uygulanacağı belli. “Nasıl olabilir bu?” diye sorguladım. TFF’nin gerekçesi şuymuş: Sezon başı BAL ile ilgili yayımlanan statüde averaj konusunda bir ibare kullanılmamış. İlgili statünün son maddesinde de “Hükme bağlanmamış hususlar hakkında TFF yetkilidir” yazıyor ya, bu maddeden ilerlemişler. Darıca Türkeli Gençlik’in avukatı Oğuz Çelenk de bu maddeden ilerlemiş. Sonuçta TFF yönetimi oturmuş bir karar vermiş. Genel averajı geçerli saymış.

BÜYÜK YANLIŞ YAPTILAR

Ama büyük yanlış yaptılar. Emsal olur, geçmişe dönük hukuksal sıkıntılar çıkar. Yakın tarihte böyle bir durum yaşandığında baraj maçı oynatılmış. Sonrasında averaj kuralında herhangi bir değişiklik yapılmadığına göre şimdi nasıl böyle bir karar alınabilir? BAL, adı üzerinde Bölgesel Amatör Lig. Amatör ligde uygulanan tüm talimatlar geçerli olmalı. Sezon başı ilan edilen statüde madde yokmuş. Buna gerek var mı, bilemedim. Ana kural bu. Yıllar önce talimat konulmuş, uygulanıyor. “Amatörde şu yoldan gideceksin, profesyonelde bu yoldan” diye. Değişiklik olmadığı takdirde her sezon bu statülere eklemek neden gereksin ki? Ama böyle bir karar çıktığına göre demek ki eklemek gerekiyormuş. O da TFF’nin hatası.

Bu durumda TFF, yeni sezonda iki yoldan birini seçmek durumunda. Ya BAL statüsüne amatör liglerde uygulanan averaj kuralını ekleyecek ya da BAL’da artık profesyonel ligde uygulanan averaj sistemi geçerli diyecek. Yani BAL’ı profesyonel olarak görecek. Böyle bir durum olursa ligin adının da değişmesi lazım tabii. Bölgesel Amatör Lig deyip profesyonel talimat uygulamak mantıklı olmaz. Bekleyip göreceğiz bakalım. 40 yılı aşkın meslek hayatımda böylesi bir olayla ilk kez karşılaştığımı itiraf edeyim. Daha neler göreceğiz bakalım. Şunu da eklemek durumundayım: TFF’de yönetim tam evlere şenlik vesselam.