Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor kötü haberi verdi

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak Trabzonspor’un kamp kadrosu açıklandı.

6 İSİM DEV MAÇTA FORMA GİYMEYECEK

Bordo-mavililerde sakatlığı devam eden Arseniy Batagov, Stefan Savic, Okay Yokuşlu ve Edin Visca kadroda yer almadı. Kart cezası bulunan Wagner Pina ve Mustafa Eskihellaç da Beşiktaş maçı kadrosuna yer bulamadı.

KAMP KADROSU

Trabzonspor’un kamp kadrosu şu şekilde:

Onana, Ozan, O. Çevikkan, Boran, Ahmet Doğan, O. Çakıroğlu, Chibuike, Muci, Lovik, Nwakaeme, Salih, Zubkov, Bouchouari, Augusto, Tim, Umut, Oulai, Onuachu.

OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

9 Mayıs Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Dev maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.