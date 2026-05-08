Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor kötü haberi verdi
Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor'da sakatlık ve kart cezaları nedeniyle 6 isim forma giyemeyecek.
Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak Trabzonspor’un kamp kadrosu açıklandı.
6 İSİM DEV MAÇTA FORMA GİYMEYECEK
Bordo-mavililerde sakatlığı devam eden Arseniy Batagov, Stefan Savic, Okay Yokuşlu ve Edin Visca kadroda yer almadı. Kart cezası bulunan Wagner Pina ve Mustafa Eskihellaç da Beşiktaş maçı kadrosuna yer bulamadı.
KAMP KADROSU
Trabzonspor’un kamp kadrosu şu şekilde:
Onana, Ozan, O. Çevikkan, Boran, Ahmet Doğan, O. Çakıroğlu, Chibuike, Muci, Lovik, Nwakaeme, Salih, Zubkov, Bouchouari, Augusto, Tim, Umut, Oulai, Onuachu.
OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK
9 Mayıs Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Dev maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.