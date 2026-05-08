Erman Toroğlu'ndan Aziz Yıldırım iddiası

Fenerbahçe'de seçim tartışmaları sürerken Erman Toroğlu, Aziz Yıldırım'ı eleştirdi. Toroğlu, Yıldırım'ın Ali Koç, Sadettin Saran ve Mehmet Ali Aydınlar'ı devre dışı bıraktığını dile getirdi.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi tartışmalar devam ediyor.

AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ YARIŞACAK

Sarı-lacivertlilerde adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Barış Göktürk’ü de listesine alarak Hakan Safi’ye rakip oldu. Aday olması beklenen Mehmet Ali Aydınlar ise geri adım atarak seçime girmeyeceğini ifade etti.

ERMAN TOROĞLU’NDAN AZİZ YILDIRIM ELEŞTİRİSİ

Yaşananları Sözcü’deki yazısında değerlendiren Erman Toroğlu, Aziz Yıldırım’ın için çarpıcı sözler sarf etti. Toroğlu’nun Aziz Yıldırım hakkındaki sözleri şu şekilde:

Fenerbahçe’de iç kavga devam ediyor. Aziz Yıldırım, Sadettin Saran’ı kullanarak hem Sadettin Saran’ı hem de Ali Koç’u devre dışı bıraktı. Bıraktı da kendisi de tam tavır koyamıyordu. Fenerbahçe’deki ağır abiler, Mehmet Ali Aydınlar isminde birleştiler. Fakat Aziz Yıldırım, kendi Fenerbahçe oyuncağını elinden bırakmamak için Mehmet Ali Aydınlar’ı TFF Başkanlığı yaptığı dönemde şike olayındaki tavırlarından dolayı (Orada UEFA da var FIFA da var) hedef göstererek onu devre dışı bırakmak istedi ve bıraktı!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

