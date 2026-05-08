Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 18 milyar lira için ilk sınavını verecek

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, play-off ilk maçında Millwall'u konuk edecek. Turuncu-siyahlılar, Premier Lig'e yükselmesi halinde 300 milyon euro (yaklaşık 18 milyar lira) ödeme alacak.

Premier Lig hedefine adım adım yaklaşan Hull City’de tüm gözler bu akşam MKM Stadyumu’nda TSİ 22.00’de oynanacak Millwall karşılaşmasına çevrildi

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ve teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, play-off ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

18 MİLYAR LİRA GELİR ELDE EDECEK

Hull City, Premier Lig'e yükselmesi halinde 300 milyon euro (yaklaşık 18 milyar lira) ödeme alacak.

10 YIL ARADAN SONRA PREMIER LİG HEYECANI

Hull City daha önce Premier Lig’de 5 kez mücadele etti. Kulübün Premier Lig tarihindeki en dikkat çekici dönemlerinden biri, ilk çıktığı sezon olan 2008-2009’da büyük takımlara karşı aldığı sürpriz sonuçlardı. Ayrıca 2014’te FA Cup’da final oynayıp Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmişti.

Hull City’nin Premier Lig‘de yer aldığı sezonlar şöyle:

- 2008-2009

- 2009-2010

- 2013-2014

- 2014-2015

- 2016-2017

