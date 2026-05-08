Ertuğrul Özkök oyunu kime vereceğini açıkladı: Nedenini de anlattı

Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurulunda oyunu kime vereceğini nedeniyle birlikte açıkladı.

Kongrede şu ana kadar 2 adaylıklarını açıklayan isimler Aziz Yıldırım ve Hakan Safi.

Özkök, Patronlar Dünyası'ndaki yazısında kongreyle ilgili özetle şu ifadelere yer verdi:

Aziz Yıldırım 3 efsaneyi çağıracak: Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak

"Fenerbahçe basketbol takımının en tutkulu taraftarlarından biriyim.

Kim bilir kaç maçta, Jack Nicholson’un, Lakers’ın eski adıyla “Staples Center’ında” oturduğu parke zeminin kenarındaki koltuklarda Aziz Bey’le yan yana maç seyrettik.

Onun basket bilgisine, Avrupa’daki bütün oyuncuları tek tek tanıyışına biraz da hayretle tanık olmuştum.

Bir Fenerbahçeli olarak kişisel albümünde, çubuklu forma ile fotoğrafımın yanında bir kare daha var.

Basket takımımız İstanbul’da ilk Euroleague şampiyonluğu aldığı maçta stadın ortasındaki kutlama fotoğrafında arka sırada ben de vardım.

O gece soyunma odasına giren şanslı Fenerbahçelilerdendim.

Ne yazık ki Aziz Bey ayrıldıktan sonra takımımın maçlarını hep ekranda izledim.

O arenanın yapılmasında Murat Ülker’in büyük katkısı vardır.

Aziz Bey’le onun vizyonu yan yana gelince Euroleague’in en heyecan verici salonlarından biri ortaya çıktı.

Sadece takımımızla değil, seyircimizle de gurur duyuyorum.

Yüzde 40’a yıkını kadın ve genç, hatta çocuk olan müthiş bir seyircimiz var.

Holiganlığa zerre kadar itibar etmeyen, yüzde 100 Avrupalı bir seyirci bu.

Ama o arena artık bize yetmiyor.

Bir NBA arenası kadar olmasa bile ona yakın yeni bir arenaya ihtiyacımız var.

Ekrandan o salona her baktığımda aklıma yine Aziz Bey geliyor.

Bir “Homo Faber’e”; yapan ve üreten bir insana, bir lidere ihtiyacımız var yine.

ŞAMPİYONLUK ÖZLEMİ İÇİNDEYİM

Her Fenerbahçeli gibi ben de elbette şampiyonluk özlemi içindeyim.

Ama bazı Fenerbahçeliler gibi, şampiyonluğu tek takıntı haline getirmiş bir taraftar değilim.

Manchester United, Sir Alex’in ayrıldığı günden beri şampiyonluk yüzü görmedi.

Ama MANU yine dünyanın en kıymetli takımlarından biri.

Alex’in adını hiç duymamıştım.

Aziz Bey onu buldu ve getirdi…

Yani bizim Latincedeki deyişi ile, bir “Homo Inventor’a” da ihtiyacımız, “Bulan, keşfeden bir insana….”

İşte bütün bunları düşündüğüm bir maç gecesiydi.

Bayern ve PSG bütün dünyaya, futbol denilen oyunun nasıl mükemmel bir şey olduğunu, bir 'storyteller' gibi anlatıyordu.

O maçı seyrederken karar verdim.

Bu kongrede gidip Aziz Yıldırım’a oy vereceğim.

Çünkü onun bir iki yıllığına da olsa, yeniden bir “Homo İnventor” olarak gelip takıma rekabetçi ruhunu vermesini ve bir “Homo Faber” olarak da spor altyapımızı 21’inci yüzyıla taşımasını istiyorum.

Ve sonra bir iki yıl içinde takımı, Fenerbahçe’nin yeni nesillerinin yönetimine bırakmak….

Yani arkadaş;

70 yıldır Fenerbahçeyi destekleyen bir taraftar ve Kongre üyesi olarak oyum yine, yeniden Aziz Yıldırım’a…"