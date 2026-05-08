Aziz Yıldırım 3 efsaneyi çağıracak: Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerindeki olağanüstü kongre için adaylığını koyan Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde taşların yerinden oynayacağı, önceliğini Samandıra'ya vererek futbolda köklü değişikliklere imza atacağı ileri sürüldü.

"TECRÜBENİN YANINDA GENÇLEŞMEK DE GEREKİYOR"

Aziz Yıldırım’ın hem yeni yönetimde hem de Samandıra için planının netleştiği belirtilirken Milliyet'teki haberde "Tecrübenin yanında gençleşmek de gerekiyor. Bu yüzden yönetimdeki isimleri oluştururken bu kritere de dikkat edeceğiz. Bu yüzden yönetimde genç iş insanları da olacak. Bu konuda hepinizin bize güvenmesini istiyorum" dediği öğrenildi.

SAMANDIRA'DA 3 EFSANE

Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden hemen sonra Samandıra'da futbolu yeniden yapılandıracağı, 3 efsaneyi burada görevlendireceği belirtildi. Haberde, Yıldırım'ın Kocaman’ın önderliğinde Oğuz Çetin, Rıdvan Dilmen gibi kulüpte efsane olan isimlerden oluşan bir yapı kuracağı da yer aldı.

Yıldırım'ın planında Fenerbahçe'nin efsane olmuş başka isimleri de göreve çağırmak olduğu bildirildi.

HAKAN SAFİ'YLE YARIŞACAK

Olağanüstü kongrede Aziz Yıldırım, Hakan Safi'yle yarışacak. Daha önceden adaylığını duyuran Barış Göktürk, Yıldırım'la birleşirken Mehmet Ali Aydınlar ise seçime girmekten vazgeçti.