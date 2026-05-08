Fenerbahçe'de seçim tarihi krizi: Sadettin Saran'la adaylar ters düştü

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi, kriz çıktı.

STATTA HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Takım’ın, 2026 Dünya Kupası öncesi Kuzey Makedonya’yla hazırlık maçı yapacağını duyurdu. Mücadelenin 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacağı ifade edildi.

YÖNETİM SEÇİMİ ERTELEMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Milli maçtan günler sonra seçime gidecek olan sarı-lacivertlilerde stadın hazır hale getirilemeyeceği görüşü ağırlık kazandı.

Fenerbahçe yönetimi, seçim tarihini ertelemeyi düşünürken başkan adayları karşı çıktı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, ertelenme fikrini net bir şekilde reddederek seçimin erkene alınmasını talep etti.

AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ KARŞI ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerin sezonu erken açacağını belirten ikili, seçimin ertelenmesi halinde kadro planlamasının zorlaşacağını aktardı.

TOPLANTI YAPILACAK

Konuya dair bir toplantı yapacak olan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, seçim tarihine dair nihai kararını verecek.