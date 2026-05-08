Arda Turan "Acı veriyor" dedi ve ekledi: Allah eksikliğini göstermesin

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının teknik direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında İngiltere'de Crystal Palace 2-1 mağlup olarak elenmelerinin ardından konuştu.

Arda Turan başaramadı: Boynuz kulağı geçemedi!

Turan, "Ülkemin desteği beni mutlu ediyor. Yüzde 1 bile ihtimal olsa yarı finalde kaybetmek acı veriyor ama tarihi bir iş yaptık. Bu takımın gittiği yol doğru yol. Çocuklar her şeyi yaptı" dedi.

"FATİH HOCAM KENARDA OLSAYDI"

Maçı tribünden izleyen Fatih Terim'le ilgili de konuşan Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih hocama çok teşekkür etmek isterim, buraya kadar geldi. Allah eksikliğini göstermesin, bizim için büyük bir onur. İnşallah onun gurur duyabileceği bir oyun izletmişimdir. Belki kenarda olsa hücum tarafında daha agresif olur, daha iyi çözümler üretebilirdi. Bu kadar sene yanında kalıp, onu izleyip hayran olunca insanın üstünde mutlaka bir şeyler kalıyor. Bununla da gurur duyuyorum. Fatih Terim, Türk futbolunun en başarılı ismi. Onun taklidini yapmıyorum; sadece ondan öğrendiklerimi paylaşıyorum."