Arda Turan başaramadı: Boynuz kulağı geçemedi!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Cyrstal Palace'a elendi. Arda Turan, Fatih Terim'i geçemedi.

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i 2-1 yenen Crystal Palace, tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında finale çıktı.
Arda Turan ise UEFA kulüp turnuvalarında yarı finale yükselen 5. Türk teknik direktör oldu.
Shakhtar Donetsk, Crystal Palace'ı eleseydi Turan, Fatih Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör unvanını alacaktı. Ancak Terim'i yakalayamadı.

Shakhtar Donetsk, 3-1 kaybettiği maçın rövanşında da rakibine 2-1 yenildi. İngiliz ekibi Crystal Palace, tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında finale çıktı.
25. dakikada ceza yayı üzerinden Adam Wharton'un şutunda, kaleci Riznyk'in çeldiği topu Daniel Munoz içeriye çıkardı. Pedro Henrique'ye çarpan meşin yuvarlak, Riznyk'in kapadığı köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

İlk dakikadan itibaren oyunu rakip yarı alana yıkan Shakhtar Donetsk, baskısının karşılığını 34. dakikada aldı. Pedro Henrique'nin ceza alanına çıkardığı topu şık bir vuruşla kaleye gönderen Eguinaldo, takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.
Ev sahibi ekip, 52. dakikada bir kez daha öne geçti. Sol taraftan Tyrick Mitchell'in ceza alanına ortaladığı topa Ismaila Sarr'ın dokunuşunda, direğe çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
Kalan bölümde savunmada hata yapmayan ve skoru korumayı bilen Londra ekibi, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve finale yükselen taraf oldu.

RAKİBİ RAYO VALLECANO

Cyrstal Palace'nin finaldeki rakibi İspanya'nın Rayo Vallecano takımı oldu.
Rayo Vallecano, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Fransa'nın Strasbourg takımını deplasmanda 42. dakikada Alemao'nun attığı golle 1-0 yendi ve adını finale yazdırdı.
Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki final maçı, 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig kentinde yapılacak.

