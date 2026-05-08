TFF 1. Lig play-off birinci turunda Bodrum FK'ya 2-0 yenilerek elenen Pendikspor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Bence hak edilen bir galibiyet değildi, onu da söylemem lazım. Burada hep beraber bir oyun oynadılar gerçekten" dedi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "İstediğimiz oyunu ilk yarı oynadık, üstün taraftık. Top genel olarak bizdeydi, karşılaşmaya zaten iyi hazırlanmıştık. Saha içinde de bunu yayılım ve pozisyon olarak gösterdik. Kenarlarda genişledik, iç koridorları kullandık ve ceza sahasına girdik ama maalesef ilk yarı o beceriyi gösteremedik" diye konuştu.

"BU POZİSYON NASIL PENALTI OLMAZ?"

İkinci yarıya iyi başladıklarını belirten ancak rakiplerine olmayan bir kornerin verildiğini savunan Kaloğlu, şunları söyledi:

"Ömer hoca gerçekten bugün bütün takdir haklarını onlardan yana kullandı. Onlara çok basit faulleri çalıp bize sarı kart gösterirken, aynı yapıyı onlara karşı yaptırmadı. Açıkçası çok formsuzdu bugün. Zaten çok da iyi bir hakem değil açıkçası ama maalesef böyle önemli bir maça atanıyor. Sadece o atanmıyor. Bu arada bir VAR hakemi var, Davut Çelik. Tanımam, bilmem ama bugün 1-0 iken, lütfen tüm spor kamuoyuna söylüyorum, Wilks'in pozisyonuna bir baksınlar 1-0 iken. Bu pozisyon nasıl olur da penaltı olmaz? Bunu bana bir izah etsinler. Şimdi Wilks topa vurmuş ceza sahasında ve rakip gelmiş, indirmiş yere, vurmuş ve burada VAR'daki hocamızın söylediği omuz omuza bir temas. Bir seyredin, pozisyona bir bakın. Nasıl hakkımızın yendiğini göreceksiniz. Ya bu kadar kolay mı? Orada penaltıyı verse belki maç 1-1 olacak, şimdi farklı şeyler de konuşacağız.

"TAHKİM KURULU BAŞKANI'NA SESLENİYORUM"

Buradan Tahkim Kurulu Başkanı'na ve oradaki üyelere de sesleniyorum, Ali Aytemur iyi bir çocuk, ben cezadan yana değilim ama şimdi Amedspor karşılaşmasında direkt kırmızı kart görmüş bir oyuncu var ve prosedür gereği de zaten iki maç ceza alması gerekiyor. Hiç kimseye haber vermeden cezası onanmış şekilde bugün, iki maç cezası onanmış şekilde açıklama yapılıyor daha önce. Peki nasıl oluyor da bu karşılaşma öncesi sessiz sedasız Ali Aytemur'un cezası bire indiriliyor? Bana bir açıklama yapsınlar yani neden? Ne oldu? Hatalı mı buldular kırmızı kartı? Peki onandı, ne oldu da sonra tekrar tek maça indirdin sessiz sedasız? Bizim itiraz etmeye, düşünmeye zamanımız bile olmadı, karşımıza çıktı futbolcu birden maçta. Yani nasıl oluyor?

Burada çocukların emeklerini harcadınız. Bir hakemler atamışsınız, hakemler zaten formsuz. Olacak penaltıyı vermiyor, olmayacak kornere korner veriyor, dönüşünde gol yiyoruz. Yazık, yazık. Pendikspor çok güzel, güzide bir kulüp. Bizler iyi insanlarız, zaten görüyorsunuz bizim tutumumuzu saha kenarında. Ama böyle mi? Daha mı farklı olmalıyız acaba? Çocuklar bütün sezon uğraştı, play-off'a kaldık. Play-off'tan da umutlarımız vardı, herkesin umutlarını çaldınız. Hepinize yazıklar olsun. Tahkim Kuruluna yazıklar olsun, bu maçın hakemlerine yazıklar olsun. Gerçekten bu çocukların emeklerini çaldılar. Allah'a havale ediyorum hepinizi, başka hiçbir şey demiyorum." (AA)