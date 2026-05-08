Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ı hiç beğenmiyorum

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, lider olan ve 4. şampiyonluğa giden Galatasaray'ı eleştirdi. Dilmen, Galatasaray'ı hiç beğenmediğini söyledi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu sezonki performanslarının çok dalgalı olduğunu belirten Dilmen, "Ama Fenerbahçe bu dalgalanmadan boğuldu böyle olunca da Galatasaray'ın önü açıldı şampiyonluk yarışında. Göztepe maçından itibaren Galatasaray'ı hiç beğenmiyorum. Tarihinin en iyi kadrosuyla puan ortalaması çok düştü" dedi.

"50 YILDA BİR OLUR"

Dilmen, katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Okan Buruk şunu düşünüyor, 'Ben Liverpool'u bu kadroyla yendim Beşiktaş'a da böyle çıkarım. Fenerbahçe'yi yendim, Samsunspor deplasmanına da böyle çıkarım' burada oyuncularla ciddi bağ kurduğundan dolayı değişim yapamadı. Ben Galatasaray'ın Antalyaspor'u yeneceğini düşünüyorum. Eğer buradan şampiyonluk giderse 50 yılda bir olur. Sürprizin ötesinde şeyler konuşulur. Küme düşme hattındaki takımlara bakıyorsun en düşük puan ortalamasıyla ligde kalırlar herhalde."