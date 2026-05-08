Filenin Sultanları'na kötü haber: Tam da VNL öncesi

Voleybolda VNL (FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi) öncesi Filenin Sultanları'nı çok etkileyecek bir karar alındığı ortaya çıktı.

Yazık oldu Cansu Özbay'a

Voleybol haberleri veren Gibbybaris'teki habere göre VNL 2026'yla birlikte yeni devşirme kuralı ile ilgili düzenlemeler uygulanmaya başlayacak. Buna göre Melissa Vargas, Sinead Jack Kısal ve Alexia Carutasu üçlüsünden maksimum ikisi kadroda bulunabilecek.



Haberde, "Değişiklik olmasaydı Vargas'ın ardından Alexia da mart ayında Türk vatandaşlığı aldıktan sonraki 4 yıllık süresini doldurduğu için Vargas, Alexia, Jack üçlüsü aynı anda kadroda bulunabilecekti" ifadeleri kullanıldı.

28 ŞUBAT'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yeni uygulamanın 28 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girdiği belirtilirken, şöyle devam edildi:



"Turnuva kadrosunda orijinal federasyonunu değiştirmiş en fazla 2 oyuncu bulunabilecek. (Eskiden vatandaşlık aldıktan sonra 4 yılını dolduran oyuncu bu kuraldan muaf oluyor ve 4 yılını henüz doldurmamış 1 oyuncu kadroda bulunabiliyordu.) Bir oyuncu orijinal federasyonunu Genç Milli ya da A Milli Takımda temsil etmişse federasyon değiştiremeyecek."