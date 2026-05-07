1. Lig play-off'ta 2. tura yükselen takımlar belli oldu

1. Lig play-off turu 1. Tur maçları sonucunda Bodrum FK ve Çorum FK, ikinci tura yükseldi. İki takım 2 maç üzerinden oynanacak 2. Tur'da 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde karşılaşacak.

Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği play-off heyecanı, 1. tur maçları ile başladı.
1. tur maçında Çorum FK ve Keçiörengücü, Bodrum FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Bodrum FK, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta rakibi Pendikspor'u 2-0 yendi.
Bodrum ekibine galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Soldo (kendi kalesine) ve 81. dakikada Seferi kaydetti.

ÇORUM FK TEK GOLLE TURLADI

1. turun diğer maçında Çorum FK, Çorum Şehir Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı.
Keçiörengücü'nü 20. dakikada Fredy'nin penaltı golüyle eleyen Çorum FK, adını 2. tura yazdırdı.

2. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

Maçları kazanan Bodrum FK ve Çorum FK, 2 maç üzerinden oynanacak 2. turda 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak.
2. turu geçen takım, 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.

