Alex de Souza'nın Fenerbahçe başkanlık seçiminde desteklediği isim belli oldu

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ve yaşadığı 3 şampiyonluk ile efsane olan Alex de Souza, kulüpte yapılacak olan başkanlık seçimine sessiz kalmadı.

''FENERBAHÇE'Mİ GERİ İSTİYORUM''

Fenerbahçe'de 5 sezon forma giyen Cristian Baroni, aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'a destek paylaşımı yaptı.

Brezilyalı eski futbolcu, "Fenerbahçe'mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp." ifadelerini kullandı.

''GERİ GEL PATRON''

Cristian Baroni'nin paylaşımına yorum yapan Alex de Souza, "Geri gel patron! Benim desteğim seninle" yorumunu yaptı.

6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Fenerbahçe başkanlık seçiminde yeni başkanın kim olacağı merakla bekleniyor.

