İngiltere Veliaht Prensi William dev maç için İstanbul'a gelecek

Nottingham Forest'ı 4-0 mağlup eden Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi. Mücadeleyi stattan takip eden İngiltere Veliaht Prensi William, final için de İstanbul'a gelecek.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

Villa Park’ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Toplam skorda 4-1’lik üstünlük sağlayan Aston Villa adını yarı finale yazdırdı.

PRENS WİLLİAM’IN COŞKUSU GÜNDEM OLDU

Karşılaşmayı İngiltere Veliaht Prensi William da stattan takip etti. Maç öncesi Aston Villa teknik direktörü Unai Emery’nin yanına giden Prens William takıma olan inancını dile getirdi. Prens William’ın galibiyetin ardından yaşadığı coşkulu sevinç de sosyal medyada gündem oldu.

FİNAL İÇİN İSTANBUL’A GELECEK

Daily Mail Sport'un haberine göre Prens William, Freiburg’a karşı oynanacak final maçını da stattan takip edecek.

Aston Villa ile Freiburg arasındaki final mücadelesi 20 Mayıs’ta Beşiktaş’ın evi Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

