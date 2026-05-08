Aziz Yıldırım'a tam destek geldi: İmza süreci başladı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde eski başkanlar Tahsin Kaya ve Güven Sazak dönemlerinde yöneticilik yapan, halen Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanlığı görevini sürdüren Şevket Yılmaz, dernek olarak Aziz Yıldırım’ın adaylığı için imza süreci başlattıklarını duyurdu.

''GEREKLİ İMZA SÜRECİNİ BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ''

Dernek yönetimi adına başkan Yılmaz tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Fenerbahçe camiası; Kulübümüzün kaderine yön verecek, 6-7 Haziran Genel Kurulu öncesi sorumluluğumuz; camiamızın hafızasını ve değerlerini yok saymadan hareket etmektir. Genel kurul, 2025 senesinde değişim iradesini göstermiş olsa da mevcut yönetim anlayışı ne yazık ki köklü bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Uzun zamandan bu yana; Fenerbahçe’nin rekabet gücü zayıflamış, istikrar kaybolmuş ve camia ile yönetimler arasındaki bağlar ciddi şekilde hasar görmüştür. Fenerbahçe'mizin arzuladığımız zemine geri dönmesi için; geçmişi ve geleceği birleştiren tecrübeli vizyon sahibi bir liderliğe ihtiyacı vardır. Bugünün meselesi gruplaşma, kongre rekabeti değil; vasatlaşma, başarısızlığı sıradan hale getiren öğrenilmiş ve camiaya kabul ettirilmeye çalışılan çaresizlik halidir.

Bu halden kurtulmanın en temel yolu emaneti; ehil ellerde yeniden ayağa kaldırmak, uyuyan devi uyandırmaktır. Çözüm camia da ilklerin temsilcisi olmuş Sayın Aziz Yıldırım liderliğinde Fenerbahçe'mizin birleşmesi, yeniden şampiyonluklarla kara bulutları dağıtma günüdür. Fenerbahçe, sıradan bir spor kulübü değil; bir duruşun, bir mücadelenin ve büyük bir adanmışlığın adıdır.

Siz değerli kongre üyelerimizi, Fenerbahçemizin geleceği için, Efsane Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ile birlikte hareket etmeye ve şanlı tarihimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Fenerbahçe’mizin 2026 yılı Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sürecinde, kulübümüze uzun yıllar hizmet etmiş efsane başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın adaylığı için gerekli imza sürecini başlatmış bulunuyoruz. Her gün saat 11.00 itibariye derneğimizde noter bulundurulacaktır. Bu kapsamda, Fenerbahçe 2000 Derneği olarak Kalamış’ta bulunan dernek binamızda camiamız için desteğini bekliyoruz." (DHA)