Galatasaray İngiltere'den gelen teklifleri düşünmeden reddetti

Süper Lig’de şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray’da gelecek sezon için kadro planlaması sürerken Rolan Sallai’ye talip çıktı.

PREMIER LİG EKİPLERİ SALLAI'YE TALİP OLDU

HT Spor’da yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ve Tottenham, Macar futbolcuya talip oldu.

GALATASARAY SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Galatasaray yönetimi ise Roland Sallai’yi satmayı düşünmediğini ifade etti. Okan Buruk’un gözdesi olan Macar futbolcunun astronomik bir teklif gelmedikçe satılmayacağı kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar kayda değer bir teklif gelmedikçe transfer masasına bile oturmayacak.

45 MAÇTA 1 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 45 maça çıkan Roland Sallai, 3 bin 485 dakika sahada kaldı. Sallai, 1 gol ve 6 asist kaydetti.