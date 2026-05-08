Galatasaray İngiltere'den gelen teklifleri düşünmeden reddetti

Galatasaray İngiltere'den gelen teklifleri düşünmeden reddetti
Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Nottingham Forest, Roland Sallai'ye talip oldu. Ancak Galatasaray teklifi düşünmeden reddetti.

Süper Lig’de şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray’da gelecek sezon için kadro planlaması sürerken Rolan Sallai’ye talip çıktı.

PREMIER LİG EKİPLERİ SALLAI'YE TALİP OLDU

HT Spor’da yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ve Tottenham, Macar futbolcuya talip oldu.

96adf154e44c4647aca3413007b5c69d.webp

GALATASARAY SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Galatasaray yönetimi ise Roland Sallai’yi satmayı düşünmediğini ifade etti. Okan Buruk’un gözdesi olan Macar futbolcunun astronomik bir teklif gelmedikçe satılmayacağı kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar kayda değer bir teklif gelmedikçe transfer masasına bile oturmayacak.

45 MAÇTA 1 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 45 maça çıkan Roland Sallai, 3 bin 485 dakika sahada kaldı. Sallai, 1 gol ve 6 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Spor
Vaclav Cerny'den ayrılık açıklaması: İddialara yanıt verdi
Vaclav Cerny'den ayrılık açıklaması: İddialara yanıt verdi
Aziz Yıldırım'a tam destek geldi: İmza süreci başladı
Aziz Yıldırım'a tam destek geldi: İmza süreci başladı