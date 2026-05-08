Skandal iddia sonrası kadro dışı bırakıldı: Kulüp resmi açıklama yaptı

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen Alex Jimenez, Fulham ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmedi.

‘’KONU DERİNLEMESİNE İNCELENMEKTEDİR’’

Resmi açıklama yapan Bournemouth, oyuncunun kadroya alınmama gerekçesini, "AFC Bournemouth, Alex Jimenez ile ilgili sosyal medyada dolaşan paylaşımlardan haberdar durumdadır. Kulüp, konunun ciddiyetinin farkındadır ve şu anda konu derinlemesine incelenmektedir. Bu nedenle Alex, yarın Fulham ile oynanacak Premier Lig maçının kadrosunda yer almayacaktır ve şu anda kulüp tarafından başka bir açıklama yapılmayacaktır." ifadeleriyle açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Bournemouth forması giyen 21 yaşındaki İspanyol sağ bek Alex Jimenez’in, 15 yaşındaki bir çocukla yaptığı öne sürülen yazışmaların ekran görüntülerinin sosyal medyaya sızmasının ardından kulüp, oyuncunun bir sonraki karşılaşmanın kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Mesajlaşmalarda Jimenez'in, karşısındaki çocuğun "15 yaşında olmam sorun değil mi?" sorusuna "Tabii ki önemli. Ama ben ufak kızları seviyorum. Hiç 15 yaşındaki bir kızla birlikte olmadım" yanıtı verdiği görüldü.

Real Madrid altyapısından yetişen Jimenez, 2024-2025 sezonunda Milan’a transfer olmasının ardından bu sezon başında Bournemouth’a kiralanmıştı.