Jose Mourinho geri dönmeye hazırlanıyor

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Real Madrid yönetimi ile yüz yüze görüşme yaptığı iddia edildi. Mourinho, Real Madrid'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılıp Benfica’ya imza atan teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Kısa süre önce Real Madrid iddialarını reddeden Mourinho için Alman basınında yer alan haberler dikkat çekti.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME YAPILDI

Sky Sports Almanya’nın haberine göre; Real Madrid yönetimi hafta başında Portekizli teknik adam ve ekibiyle yüz yüze görüşme yaptı.
Haberin devamında Mourinho’nun Real Madrid’de yeniden görev almak istediği ancak 2 yıllık sözleşme talep ettiği ifade edildi.
Takım içindeki sorunlar ve Mourinho’nun yıldız oyuncularla güçlü iletişim kurması nedeniyle Portekizli teknik direktörün yeniden Real Madrid’in başına geçme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi.

FESİH MADDESİ BULUNUYOR

Jose Mourinho ile Benfica arasındaki sözleşme 2027 yılına kadar sürüyor. Öte yandan anlaşmada, sezonun son karşılaşmasının ardından 10 gün içinde kullanılabilecek ve her iki taraf için de geçerli yaklaşık 3 milyon euroluk bir çıkış maddesi bulunuyor.

100 PUAN TOPLAMIŞTI

Daha önce 2010-2013 dönemleri arasında Real Madrid’i çalıştıran Jose Mourinho, özellikle 100 puan toplayıp şampiyon olduğu 2012’deki başarısı ile öne çıkmıştı.
Mourinho Real Madrid’de 3 yılda La Liga, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası kazandı.

