Vaclav Cerny'den ayrılık açıklaması: İddialara yanıt verdi

Beşiktaş’ta forma giyen yıldız futbolcu Vaclav Cerny ile ilgili ayrılık iddiası ortaya atılmıştı.

Cerny’nin “Beşiktaş’ı seviyorum. Kimseyle herhangi bir sorunum yok. Ancak eşimin yaşadığı rahatsızlık performansımı olumsuz etkiliyor. Eğer izin verirseniz sezon sonunda ayrılmak istiyorum” dediği öne sürülmüştü.

AYRILIK İDDİALARINA SERT YANIT

28 yaşındaki futbolcu, ayrılık iddialarına yaptığı paylaşım ile sert bir yanıt verdi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Cerny, bu iddiaların gerçek olmadığını belirtti.

Cerny paylaşımında, "Aile üyelerimin sağlığı hakkında yalan ve yanıltıcı bilgiler yaymayı bırakın! Sevdiklerimin SAĞLIKLI ve MUTLU olması konusunda kendimi çok ŞANSLI hissediyorum!" ifadelerini kullandı.

Yaptığı paylaşıma siyah-beyaz kalp ve kartal emojisi ekleyen Çekyalı futbolcu, “Ve tam olarak olmak istediğim yerdeyim.” notunu düştü.

CERNY’NİN PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 35 maçta forma giyen Vaclav Cerny, 7 gol atarken 8 asist yaptı.

Sezon başında Wolfsburg’dan Beşiktaş’a transfer olan Cerny’nin 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.