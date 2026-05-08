Fenerbahçe'de sahalara döndüğü gibi kadroya alınmadı
Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
3 İSİM YOK
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre kırmızı kart cezalısı Ederson'un yanı sıra Dorgeles Nene ile Edson Alvarez, kadroda yer almadı.
SAKATLIKTAN YENİ DÖNMÜŞTÜ
Uzun süren sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçının son anlarında oyuna giren Edson Alvarez'in kadroda yer almaması dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Mert Günok, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.