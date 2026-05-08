Fenerbahçe'de sahalara döndüğü gibi kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de sahalara döndüğü gibi kadroya alınmadı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Başakşehir maçıyla sahalara dönen Edson Alvarez kadroya alınmadı.

Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

3 İSİM YOK

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre kırmızı kart cezalısı Ederson'un yanı sıra Dorgeles Nene ile Edson Alvarez, kadroda yer almadı.

SAKATLIKTAN YENİ DÖNMÜŞTÜ

Uzun süren sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçının son anlarında oyuna giren Edson Alvarez'in kadroda yer almaması dikkat çekti.

edson-alvarez-461430.webp

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Spor
Galatasaray İngiltere'den gelen teklifleri düşünmeden reddetti
Galatasaray İngiltere'den gelen teklifleri düşünmeden reddetti
Vaclav Cerny'den ayrılık açıklaması: İddialara yanıt verdi
Vaclav Cerny'den ayrılık açıklaması: İddialara yanıt verdi
Aziz Yıldırım'a tam destek geldi: İmza süreci başladı
Aziz Yıldırım'a tam destek geldi: İmza süreci başladı