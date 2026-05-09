Yok artık Amedspor: İlk transfer İngiltere Premier Lig'den

TFF 1. Lig'de sezonu 2. sırada bitirerek Süper Lig'e çıkan Amedspor, transfer çalışmalarına da erken başladı.

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, "Süper Lig, üst düzey bir organizasyon. Kutlamaların ardından Süper Lig hazırlıklarına vakit kaybetmeden başlayacağız. Mevcut kadromuzdan devam edecek oyuncularımız da olacaktır ancak Süper Lig'in ağırlığını kaldıracak futbolcu kalitesi ve kadro genişliği açısından yeni bir yapılanmaya gitmemiz gerekiyor. Yurt içinden ve yurt dışından tecrübeli, yıldız futbolcularla kalıcı bir kulüp olmayı hedefliyoruz" demişti.

Amedspor'un bu doğrultuda transfer çalışmalarına başladığı ve ilk hedefinin İngiltere Premier Lig takımı Tottenham'ın formasını giyen Yves Bissouma için girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.

İTALYAN GAZETECİ DUYURDU

Transfer haberleri ile dikkat çeken İtalyan gazeteci Nicolo Schira, yaptığı paylaşımda Amedspor'un Tottenham forması giyen Yves Bissouma'yı renklerine bağlamak istediğini duyurdu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan orta saha oyuncusunun bonservis bedeli ödenmeden alınmasının hedeflendiği de belirtildi.

29 yaşındaki Malili futbolcu, Brighton'dan geldiği Tottenham'a 4 sezondur forma giyiyor. Bu sezon sakatlık nedeniyle sadece 11 maça çıkabildi.

Orta sahada defansif olarak görev yapan oyuncu Mali Milli Takımı'nda da yer alıyor.