Penaltıya sevinen futbolcuyu yerde tekmeledi: Elmacık kemiğini kırdı

Yayınlanma:
Futbolda şiddet görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Mardin'deki amatör maçta penaltı sevincini yaşayan futbolcuya saldırı sonrası ortalık karıştı.

Mardin Süper Amatör Lig’de oynanan Derikspor ile Kızıltepe 47 Spor müsabakasında çıkan kavgada, futbolcu Yusuf Çiftçi’nin elmacık kemiği kırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Mardin Süper Amatör Lig’de dün, Kızıltepe İlçe Stadı'nda Kızıltepe 47 Spor ile Derik Spor karşı karşıya geldi. Mücadele, 46’ncı dakikada Deriksporlu Cihan Aydın’ın golüyle 0-1 skorla devam ederken, 75’inci dakikada hakem İbrahim Aksoy, Derikspor lehine penaltı verdi. Beşir Dağlık, penaltı atışını gole çevirirken arından sahada tansiyon yükseldi.

Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, gol sevinci yaşayan Derikspor futbolcusu Yusuf Çiftçi’nin önce dizine, yere düştükten sonra da başına tekme ile vurdu.

O anlar ise kameraya yansıdı. Korul kırmızı kart ile oyun dışı kalırken, hastaneye kaldırılan Çiftçi’nin elmacık kemiğinin kırıldığı belirtildi. Olayla ilgili hakem ve gözlemci raporlarının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disiplin süreci başlatılacağı belirtildi.
Karşılaşma, Derikspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti
Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti
1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
Amedspor sahasında 2 puan bıraktı
Amedspor sahasında 2 puan bıraktı