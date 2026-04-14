"Galatasaray'da bazı oyuncuların plakalarını almışlar"

Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor'la kendi sahasında 1-1 berabere kalınca, 2. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye indi.

Kocaelispor beraberliği sonrası Okan Buruk’a ilk destek geldi

Maçın ardından başta teknik direktör Okan Buruk olmak üzere bazı futbolculara da eleştiriler geldi.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler ise çok farklı bir yorum getirdi. Çelikler katıldığı yayında, "Abdülkerim Bardakçı ve Uğurcan Çakır maçtan sonra takımın daha fazla çalışması gerektiğini söylediler. Demek ki bazı isimlerin plakalarını almışlar. Bir problem olduğu belli" ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK'LA İLGİLİ KARAR ALINABİLİR"

Çelikler, ayrıca şunları söyledi:



"Galatasaray yönetiminde Okan Buruk'un geleceğine dair bazı kararlar alınabilir. Dursun Özbek'e yakın Ahmet Özdoğan'ın demeçleri var. Levent Tüzemen'in yorumları bize bunu gösteriyor.

Şampiyonluk şansları bana göre yüzde 55 Galatasaray, yüzde 30 Fenerbahçe, yüzde 15 ise Trabzonspor. Gençlebirliği-Galatasaray maçının zor geçeceğini düşünüyorum. Volkan Demirel, 5 maçta gol atamadı ama Galatasaray'ı böyle görmüşken çıkış yakalamak isteyecektir. Galatasaray'ın bu ruh haliyle Fenerbahçe'yi yenmesi de zor. Eğer prangalar çözülürse, istek artarsa o zaman bir şey diyemem."