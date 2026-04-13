Kocaelispor beraberliği sonrası Okan Buruk’a ilk destek geldi

Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında sahasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli puan kaybı yaptı.

Sarı-kırmızılılar Leroy Sane ile öne geçerken, Kocaelispor Petkovic ile yanıt verdi.

PUAN FARKI 2'YE İNDİ

Bu beraberlik sonrası şampiyonluk yarışında işler karıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye indi.

Sarı-kırmızılılar 68 puanla zirvede yer alırken, sarı-lacivertliler rakibini 66 puanla takip ediyor.

Trabzonspor ise 64 puanla 3. sırada bulunuyor.

OKAN BURUK'A TEPKİ YAĞDI

Kocaelispor beraberliği sonrası eleştiri okları teknik direktör Okan Buruk'a yöneltildi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden tecrübeli teknik adama tepki gösterdi.

ABDULLAH KAVUKCU'DAN DESTEK

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Okan Buruk'a destek paylaşımı yaptı.

Okan Buruk'u etiketleyen Kavukcu, ''Dün, bugün ve yarın.. Seninleyiz, inanıyoruz.. Hocam da hocam'' notunu düştü.