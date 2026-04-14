Futbol tarihinin en tuhaf penaltı golü: Böylesini görmediniz

Paraguay Ligi’nde oynanan maçta futbol tarihinin en tuhaf olaylarından birisi yaşandı.

Lig lideri Olimpia, deplasmanda Rubio Nu’yu 2-0 mağlup etti.

Sebastian Ferreira, karşılaşmanın 16. dakikasında yakın mesafeden attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin 53. dakikasında Rubio Nu futbolcusu Fernando Martinez penaltıya sebebiyet verdi ve Olimpia penaltı kazandı.

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Topun başına geçen Ferreira, penaltıyı kullandı ancak kaleci Franco Fragueda’ya takıldı.

Penaltıya sebebiyet veren orta saha oyuncusu Fernando Martinez, seken topu almak için hızla müdahale etmeye çalıştı.

Ancak 31 yaşındaki futbolcunun yaptığı vuruş Ferreira’nın kafasına çarptı ve top ağlarla buluştu.

Rubio Nu futbolcuları yaşanan olay sonrası şaşkınlığını gizleyemezken, Olimpialı futbolcular golü kutladı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Fernando Martinez, ellerini başına koyarak yere uzandı ve yaptığı hata sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Takım arkadaşları Martinez’in yanına giderek oyuncuyu teselli etti.

TARAFTARLAR DALGA GEÇTİ

Maç sonrası Olimpialı taraftarlar, sosyal medyadan "En yetenekli savunmacı" ifadelerini kullandı.

Martinez’e tepki gösteren Rubio Nu taraftarı ise "Ama ne yapıyor bu adam? Topa vururken gözlerini mi kapatıyor? Bu adam profesyonel değil mi?" yorumunu yaptı.

ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Bu galibiyet sonrası Olimpia, zirvede Cerro Porteno'nun altı puan önüne geçti.

Rubio Nu ise 12 takımlı ligde 16 puanla 9. sırada yer alıyor.