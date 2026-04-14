Ahmet Çakar Gençlerbirliği Galatasaray maçının sonucunu duyurdu

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

18 Nisan Cumartesi günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak.

ZİRVE YARIŞI KARIŞTI

Galatasaray, 29. hafta maçında sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından 4 golle döndü ve sarı-kırmızılılar ile arasındaki puan farkı 2’ye indi.

GENÇLERBİRLİĞİ KÜMEDE KALMA YARIŞI VERİYOR

Süper Lig’de 9 maçtır galibiyet alamayan Gençlerbirliği, 25 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada yer alıyor.

Galatasaray ise topladığı 68 puanla liderliğini sürdürüyor.

AHMET ÇAKAR’DAN MAÇ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Gençlerbirliği-Galatasaray maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

Çakar, Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ni mağlup edeceğini belirtti.