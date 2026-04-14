Fenerbahçe'de dev müjde: Sadettin Saran gözünü kararttı

Galatasaray'ın puan kaybıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları yeşerdi. Başkan Sadettin Saran, futbolcuları motive etmek için 2 karar aldı.

Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor’a konuk olan Fenerbahçe sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

FARK 2’YE İNDİ

Lider Galatasaray’ın da Kocaelispor ile berabere kalmasıyla sarı-lacivertlilerin şampiyonluk umutları yeşerdi. Fenerbahçe, ezeli rakibiyle olan puan farkını 2’ye indirdi.

TÜM ALACAKLAR ÖDENECEK

Şampiyonluk için kolları sıvayan Fenerbahçe’de başkan Sadettin Saran, yeni kararlar aldı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Sadettin Saran ilk olarak futbolcuların tüm alacaklarının ödenmesi için talimat verdi.

10 MİLYON EUROLUK PRİM

Camianın önde gelenleriyle görüşmeler yapan Sadettin Saran, 5 maçlık özel bir prim hazırladı. Saran, 5 maçı da kazanmaları halinde 10 milyon euro prim dağıtacak.

İLK RAKİP RİZESPOR

Sarı-lacivertliler, 17 Nisan Cumartesi günü Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

HEDEF RİZESPOR’U YENİP LİDER OLMAK

Haftanın açılış maçını oynayacak olan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor’u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı planlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

