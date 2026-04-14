Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı: Penaltıdaki konuşmalar belli oldu

Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Alanyaspor - Trabzonspor ve Göztepe - Kasımpaşa maçlarındaki penaltılara dair konuşmalara yer verildi.

Süper Lig’de 29. haftanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF’nin resmi Youtube kanalından paylaşılan kayıtlarda Alanyaspor – Trabzonspor ve Göztepe - Kasımpaşa maçına ait konuşmalara yer verildi.

ALANYASPOR’UN KAZANDIĞI PENALTI

Alanyaspor’un Trabzonspor’a karşı kazandığı penaltıda pozisyonu inceleyen Mehmet Türkmen’in savunma oyuncusunun elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verdiği görüldü.

Mehmet Türkmen, “Evet pozisyon ceza sahası içerisinde penaltı ile başlıyorum. Savunma oyuncusunun topa elle müdahalesi...” dedi.

Alanya Oba Stadı’nda oynanan maçta taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

GÖZTEPE’NİN KAZANDIĞI PENALTI

Göztepe’nin Kasımpaşa karşısında kazandığı penaltıda ise Çağdaş Altay’ın net bir müdahale nedeniyle karar verdiği görüldü.

Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan maçta da kazanan çıkmadı. Taraflar, 3-3 berabere kaldı.

