113 yıllık Türk takımı için son şans

113 yıllık Türk takımı için son şans
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta takımdaki as oyuncuları hak mahrumiyeti cezalarını tamamladıktan sonra çıktığı 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik alan, son 5 maçtır kalesini gole kapatıp bu periyotta 3 kez rakiplerini 5-0 mağlup eden Karşıyaka Play-Off'a formda hazırlanıyor.

Ligde üst üste üçüncü kez play-off oynayacak Kaf-Kaf, normal sezonun son haftasında cumartesi günü Tire 2021 FK'ya konuk olduktan sonra finallere bilenecek. Karşıyaka yıllardır süren play-off kabusuna bu sezon son verip 2'nci Lig hedefine ulaşmaya çalışacak.
Play-off maçları önce tüm oyuncularının mental ve fizik olarak hazır olması için son haftalarda sahaya çıkan kadrolarda bazı değişiklikler yaptıklarını belirten teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Play-off maçları öncesi takımımızın ritminin en üst seviyede olmasını istiyoruz" diye konuştu.

‘PLAY-OFF MAÇLARINA EN HAZIR ŞEKİLDE BAŞLAMAK İSTİYORUZ’

Basatemür, "Play-off maçlarına performansımızın en üst sevisinde olduğumuz durumda başlamak istiyoruz. Bu yüzden takımızın ritmini kaybetmemesi ve daha fazla oyuncumuzun süre alması için bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Hedefimize ulaşmak için oynayacağımız play-off maçları öncesi geçen hafta Söke 1970 önünde takımın temposu, 11’de başlayan ve sonradan giren oyuncularımızın arzu ve isteği bizleri mutlu etti.
Rakibimizin de dirençli olup oyun içinde kalması bizim yüksek tempoda oynamamız için çok önemli ve değerli bir etkendi. Biz maçların tempolu ve kıran kırana geçmesini istiyoruz. Zorlu play-off maçları öncesi ligde de zorlu ve temposu yüksek olan maçlar bizim en büyük beklentimiz. Son iki hafta takımızın oyunundan memnunuz. Ritmimizi arttırarak oynamaya çalışıyoruz. İnşallah play-off maçlarına da en hazır şekilde başlamak istiyoruz. Tüm çalışmalarımız bu yönde" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

