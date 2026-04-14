Erzurumspor'dan olay yaratan Amedspor videosu: Büyük tepki

TFF 1. Lig’de lider Erzurumspor, sahasında ağırladığı Boluspor’u 2-0 yenerek puanını 78 yaparak liderliğini sürdürdü.

Amedspor ise evinde Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Puanını 72 yapan Diyarbakır ekibi ile Erzurumspor arasındaki puan farkı 6’ya çıktı.

ERZURUMSPOR’DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Erzurumspor, 35. hafta maçlarının bitmesinin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Amedspor’un daha öne paylaştığı Süper Lig temalı otobüs videosunu alıntılayan Erzurumspor, "Tekerlek patladı" etiketiyle "Bu renkler sizi taşımaz…Başka renklerle tekrar deneyiniz…" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, söz konusu videonun kurgusunun değiştirilerek otobüsünün tekerlerinin patladığı ve durağa çarptığı versiyonu kullanıldı.

Erzurumspor, yapılan paylaşımın devamında kendi takım otobüsünün görüntüsünü de videoya ekledi.

AMEDSPOR'DAN TEPKİ

Paylaşılan video kısa süre içinde gündem olurken, Amedspor camiası yapılan paylaşıma büyük tepki gösterdi.