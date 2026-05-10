Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi belli oldu

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürüyor.

İLK TAKVİYE FORVET HATTINA

Seçilmesi halinde görevde 1 sene kalıp takımı şampiyonluğa ulaştırmayı hedefleyen Aziz Yıldırım ilk takviyeyi forvet hattına yapacak.

HEDEF ROMELU LUKAKU

Sidiki Cherif’i yeterli bulmayan Aziz Yıldırım aradığı golcüyü Serie A’da buldu. İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre; Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku’yu transfer etmek istiyor. Napoli’de sorunlar yaşayan Romelu Lukaku için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Aziz Yıldırım bir önceki adaylığında da Romelu Lukaku'yu istemiş ancak seçimi kaybetmesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

SADECE 64 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Bu sezon Napoli formasıyla 7 maça çıkan Romelu Lukaku sadece 64 dakika sahada kalabildi. Lukaku bu sürede 1 gol kaydetti.