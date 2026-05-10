Galatasaray'ın şampiyonluk planı belli oldu: Bu sefer farklı olacak
Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Galatasaray sahadan 4-2’lik skorla galip ayrıldı.
KUTLAMA PLANI BELLİ OLDU
Bu sonuçla birlikte 77 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da kutlama planı belli oldu.
KUPAYI STATTA KALDIRACAKLAR
HT Spor’da yer alan habere göre; Galatasaray, kupasını 13 Mayıs Çarşamba günü RAMS Park’ta teslim alacak. Galatasaray Lisesi’nde başlayacak kutlamaların ardından sarı-kırmızılılar, üstü açık otobüsle stada gidecek.
SANATÇI OLMAYACAK
Stadyumdaki kutlamalarda havai fişek gösterisi, drone şovu ve DJ performanslarına yer verilecek. Geçtiğimiz senelerden farklı olarak bu sefer herhangi bir sanatçı sahne almayacak.
BİLETLE GİRİLECEK
Kombine sahiplerinin kutlamalara ücretsiz girmesi beklenirken kalan taraftarlar için bilet satışa sunulacak.