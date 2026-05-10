Atatürk Stadı'na Atatürk pankartını sokmadılar: Bursa'da görülmemiş skandal

Yayınlanma:
Bursa'daki Atatürk Stadı'nda oynanan Muğlaspor - Elazığspor play-off finalinde skandal bir olay yaşandı. Atatürkçü Düşünce Derneği Muğla Şubesi'nin pankartı gelen talimat doğrultusunda içeri sokulmadı.

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Muğlaspor ile Elazığspor arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde Bursa’da pankart tartışması yaşandı.

PANKARTI STADA SOKMADILAR

Muğla’dan yüzlerce taraftarın otobüslerle hareket ettiği final organizasyonunda, Atatürkçü Düşünce Derneği Muğla Şubesi’ne ait pankartın stada alınmadığı iddia edildi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu girişinde emniyet görevlilerinin “Atatürkçü Düşünce Derneği Muğla Şubesi” yazılı pankartı içeri sokmalarına izin vermediği öne sürüldü.

Açıklamaya göre görevli polis memurları pankartın fotoğrafını çekerek amirlerine iletti ve gelen talimat doğrultusunda pankartın stada alınamayacağını bildirdi.

“GENELGEDE BÖYLE BİR YASAK YOK”

ADD Muğla Şube Başkanı Cahit Yaka tarafından yapılan açıklamada, Bursa Valiliği’nin maç öncesi yayımladığı genelgede yalnızca siyasi ve ayrılıkçı içerikli pankartlara yönelik yasak bulunduğu, dernek pankartlarına ilişkin açık bir yasak yer almadığı savunuldu.

Dernek yetkilileri, buna rağmen pankartın içeri alınmamasına tepki göstererek duruma itiraz ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Muğla Şube Başkanı Cahit Yaka

“ATATÜRK STADI’NDA ATATÜRK İSMİ YASAKLANDI” TEPKİSİ

Açıklamada, karşılaşmanın Atatürk adını taşıyan bir statta oynanmasına rağmen Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan bir derneğin pankartının engellenmesinin çelişki olduğu vurgulandı.

ADD Muğla Şube Başkanı Cahit Yaka açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Atatürk Stadı’nda oynanacak bir maça Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımızın ismi ile kurulan bir dernek ve Atatürk isminin yasaklanmasının çelişkisini anlattık ama nafile. Polis memurları ‘bizlik bir şey yok, üstlerimiz var’ dediler. Bu, Atatürk ismine ve Atatürk ilkesine saygısızlıktır.

Olayla ilgili resmi makamlardan ise henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

