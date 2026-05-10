Galatasaray derbide Beşiktaş'ı devirdi: Sezonu galibiyetle kapattı

Galatasaray derbide Beşiktaş'ı devirdi: Sezonu galibiyetle kapattı
Yayınlanma:
Beşiktaş GAİN'e konuk olan Galatasaray MCT Technic parkeden 89-82'lik skorla galip ayrıldı.

Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic kozlarını paylaştı.

DERBİDE KAZANAN GALATASARAY

Beşiktaş GAİN Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı-kırmızılılar rakibini 89-82’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

17. GALİBİYETİNİ ALDI

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla 17. galibiyetine ulaşarak normal sezonu 7. sırada bitirdi. Normal sezonu tamamlamasına 1 maç kalan Beşiktaş GAİN ise bu sezon 5. mağlubiyetini yaşadı.

DETAYLAR

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Nazlı Çisil Güngör

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 7, Lemar 10, Thomas 8, Morgan 4, Zizic 2, Dotson 15, Sertaç Şanlı 11, Yiğit Arslan 9, Anthony Brown 6, Vitto Brown 10

Galatasaray MCT Technic: Robinson 17, Can Korkmaz 4, Palmer 22, Gillespie 8, White 15, Ellis 3, McCollum 8, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 3, Muhsin Yaşar 4

1. Periyot: 21-29

Devre: 35-45

3. Periyot: 55-62

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Spor
Arda Turan'dan Galatasaray'ın paylaşımına cevap
Arda Turan'dan Galatasaray'ın paylaşımına cevap
Atatürk Stadı'na Atatürk pankartını sokmadılar: Bursa'da görülmemiş skandal
Atatürk Stadı'na Atatürk pankartını sokmadılar: Bursa'da görülmemiş skandal