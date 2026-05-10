Galatasaray derbide Beşiktaş'ı devirdi: Sezonu galibiyetle kapattı

Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic kozlarını paylaştı.

DERBİDE KAZANAN GALATASARAY

Beşiktaş GAİN Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı-kırmızılılar rakibini 89-82’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

17. GALİBİYETİNİ ALDI

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla 17. galibiyetine ulaşarak normal sezonu 7. sırada bitirdi. Normal sezonu tamamlamasına 1 maç kalan Beşiktaş GAİN ise bu sezon 5. mağlubiyetini yaşadı.

DETAYLAR

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Nazlı Çisil Güngör

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 7, Lemar 10, Thomas 8, Morgan 4, Zizic 2, Dotson 15, Sertaç Şanlı 11, Yiğit Arslan 9, Anthony Brown 6, Vitto Brown 10

Galatasaray MCT Technic: Robinson 17, Can Korkmaz 4, Palmer 22, Gillespie 8, White 15, Ellis 3, McCollum 8, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 3, Muhsin Yaşar 4

1. Periyot: 21-29

Devre: 35-45

3. Periyot: 55-62