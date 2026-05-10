Fenerbahçe maçında penaltının neden iptal edildiği belli oldu

Süper Lig’de 33. haftanın sona ermesiyle birlikte VAR kayıtları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Youtube kanalı üzerinden kayıtları paylaştı.

"AYAKKABISININ UCUYLA TOPA DOKUNUYOR"

Paylaşılan kayıtlarda Konyaspor - Fenerbahçe maçında iptal edilen penaltıya dair konuşmalara da yer verildi. Atilla Karaoğlan’ın penaltıyı oyuncuya temas etmeden topla oynadığı gerekçesiyle iptal ettiği göründü.

Konuşmalar şu şekilde:

VAR: Hocam savunma oyuncusunun topla oynadığını göstereceğim sana. Hücum oyuncusuna temas etmeden topla oynadığını gösteriyorum. Tek bir açı var, tek bir açı. Topa dokunduğunu görüyor musun?

Atilla Karaoğlan: Şuan burada ayakkabısının ucuyla topa dokunduğunu gördüm. Evet gördüm, net topla oynuyor. Penaltıyı iptal ediyorum, hakem atışıyla oyunu başlatıyorum.

FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler deplasmandan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe ligi 2. sırada bitirmeyi garantiledi.