Galatasaray'dan son anda Mauro Icardi kararı

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başaran Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti.

TARAFTARLAR HEP BİR AĞIZDAN 'AŞKIN OLAYIM'I SÖYLEDİ

Son düdüğün ardından statta yer alan on binlerce taraftar, 'Mauro Icardi' tezahüratlarıyla birlikte 'Aşkın Olayım'ı söyledi.

O anlarda gözyaşlarını tutamayan Arjantinli futbolcu, sahayı dolaşarak tek tek tribünleri selamladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Icardi'nin bu hareketi 'veda' olarak algılanırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

MENAJERİNİ İSTANBUL'A ÇAĞIRDILAR

Libero Youtube kanalında konuşan Levent Tüzemen'e göre; Galatasaray yönetimi, sözleşme uzatmak için Mauro Icardi'nin menajerini İstanbul'a çağırdı.

Tüzemen şu ifadeleri kullandı:

Dünkü olaydan sonra taraftarın sevgisinden sonra Galatasaray yönetimi Icardi’nin menajerini İstanbul’a çağırdı, görüşme yapacak.