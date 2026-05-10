Galatasaray'dan son anda Mauro Icardi kararı

Galatasaray'dan son anda Mauro Icardi kararı
Yayınlanma:
Galatasaray yönetimi, sözleşmesi bitmek üzere olan Mauro Icardi'nin menajerini İstanbul'a çağırdı.

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başaran Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti.

TARAFTARLAR HEP BİR AĞIZDAN 'AŞKIN OLAYIM'I SÖYLEDİ

Son düdüğün ardından statta yer alan on binlerce taraftar, 'Mauro Icardi' tezahüratlarıyla birlikte 'Aşkın Olayım'ı söyledi.

O anlarda gözyaşlarını tutamayan Arjantinli futbolcu, sahayı dolaşarak tek tek tribünleri selamladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Icardi'nin bu hareketi 'veda' olarak algılanırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

MENAJERİNİ İSTANBUL'A ÇAĞIRDILAR

Libero Youtube kanalında konuşan Levent Tüzemen'e göre; Galatasaray yönetimi, sözleşme uzatmak için Mauro Icardi'nin menajerini İstanbul'a çağırdı.

Tüzemen şu ifadeleri kullandı:

Dünkü olaydan sonra taraftarın sevgisinden sonra Galatasaray yönetimi Icardi’nin menajerini İstanbul’a çağırdı, görüşme yapacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Spor
TFF 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu
TFF 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu
Fenerbahçe maçında penaltının neden iptal edildiği belli oldu
Fenerbahçe maçında penaltının neden iptal edildiği belli oldu