Barcelona derbide Real Madrid'i devirip şampiyonluğunu ilan etti

Real Madrid'i konuk eden Barcelona sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Ligin bitmesine 3 hafta kala Barcelona şampiyonluğunu ilan etti.

İspanya LaLiga'nın 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

REAL MADRID'İ YENİP ŞAMPİYON OLDULAR

Spotify Camp Nou Stadı'ndaki karşılaşmada Barcelona, 9. dakikada Marcus Rashford ve 18. dakikada Ferran Torres'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Barcelona maçı önde tamamlayarak üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı.

ARDA GÜLER FORMA GİYEMEDİ

Real Madrid'de sakatlığı bulunan milli futbolcu Arda Güler, forma giyemedi. Tedavisi süren Güler'in sezon sonuna kadar forma giymesi beklenmiyor.

3 HAFTA KALA FARK 14 PUANA ÇIKTI

Ligin bitimine üç hafta kala puanını 91'e çıkaran Barcelona, Real Madrid'in 14 puan önünde 29. şampiyonluğunu ilan etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

