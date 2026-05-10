TFF 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup finalinde Muğlaspor ile Elazığspor karşılaştı. Penaltılara giden maçta Muğlaspor, 8-7'lik üstünlükle galip geldi. Muğlaspor, TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

TFF 2. Lig play-off etabı Beyaz Grup finalinde Muğlaspor ile Elazığspor karşı karşıya geldi. Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi.

MUĞLASPOR TFF 1. LİG'E YÜKSELDİ

Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Muğlaspor 8-7 galip gelerek TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Muğlaspor futbolcuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı. Elazığspor tarafı ise adeta yıkıldı.

KUPA SEREMONİSİ DÜZENLENDİ

Karşılaşmanın ardından kupa seremonisi düzenlendi. Muğlasporlu futbolculara madalyalarını ve şampiyonluk kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu yetkileri verdi.

TÜM TAKIMLAR BELLİ OLDU

Bursaspor, Batman Petrolspor, Mardin 1969 Spor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen son ekip Muğlaspor oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

