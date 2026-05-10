Arda Turan'dan Galatasaray'ın paylaşımına cevap

Ukrayna Premier Ligi’nin 27. haftasında Poltova ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Lviv’de oynanan mücadelede Arda Turan ve öğrencileri 4-0’lık skorla galip ayrıldı.

Shakhtar Donetsk’e galibiyeti getiren golleri 45+3’te Isaque Silva, 55 ve 61, Lassina, 67. dakikada ise Traore kaydetti.

ARDA TURAN ŞAMPİYON

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala puanını 66'ya çıkararak şampiyonluğunu ilan etti.

GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI

Karşılaşmanın ardından Arda Turan’ı tebrik eden Galatasaray yaptığı paylaşımda "Eski kaptanımız Arda Turan'ı, FC Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğunu kazanması dolayısıyla tebrik ederiz” ifadelerini kullandı.

YANIT GECİKMEDİ

Genç teknik adam ise Galatasaray’a cevaben "Ben de güzel ailemin şampiyonluğunu kutluyorum. Nice başarılara” sözlerini sarf etti.