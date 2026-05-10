Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: Canlı yayında duyurdu

Süper Lig’de Antalyaspor’u 4-2’lik skorla mağlup etmeyi başaran Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılar, üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu elde etti.

"HERHANGİ BİR GÖRÜŞME YAPMADIK"

Karşılaşmanın ardından HT Spor’a açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Victor Osimhen’in durumuna dair konuştu.

Avrupa kulüplerinin, Nijeryalı futbolcuyla ilgilenmesi hakkında Abdullah Kavukçu şu sözleri sarf etti:

Osimhen’i 150 milyon euroya satar mısın? Ben Abdullah Kavukcu olarak satmam ama son karar başkanımızın ve yönetim kurulumuzundur. Şu anda Osimhen bizimle beraber. Herhangi bir görüşme yapmadık. Ne transfer ne de teklif… Bunlara bakmadık bile. Zaten Osimhen’i herkes izleme altına alıyor.

33 MAÇTA 22 GOL VE 8 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan Victor Osimhen, 2 bin 566 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, 22 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı.