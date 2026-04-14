Beşiktaş'ın yeni kalecisi belli oldu: Sezon biter bitmez açıklanacak

Yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, birçok bölgeye transfer yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlıların KAP’a bildireceği ilk transfer belli oldu.

Süper Lig’de gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kaleci takviyesine öncelik verdi.
Devre arasında Mert Günok ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Roma’dan Devis Vazquez’i kiralamıştı.
Beşiktaş, sezon sonundaki ilk transferini bu bölgeye yapmak istiyor.

ALTAY BAYINDIR SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş’ın gündemindeki isim Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır.
Beşiktaş’ın Altay Bayındır transferiyle ilgili sürecin olumlu ilerlediği belirtildi.

ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Siyah-beyazlıların devre arası transfer döneminde de Altay Bayındır için girişimlerde bulunduğu ancak İngiliz devinin ayrılığa izin vermediği, Manchester United’ın sezon sonunda ise zorluk çıkarmayacağı ifade edildi.

SEZON BİTER BİTMEZ AÇIKLANACAK

Haberin devamında Beşiktaş’ın Altay Bayındır ile prensip anlaşması sağladığı ve sezon sona erdikten sonra transferi resmen açıklanmasının beklendiği yazıldı.

ERSİN DESTANOĞLU GELİŞMESİ

Ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ersin Destanoğlu’nun ise kontratının uzatılacağı ve Beşiktaş’ın yeni sezondaki kaleci rotasyonunun Altay-Ersin ikilisinden oluşacağı kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

