Kerem'den Beşiktaş maçındaki penaltı itirafı: Özür diledim

Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş maçındaki penaltı golüyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Yıldız oyuncu, daha sonra özür dilediğini de açıkladı.

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe Youtube kanalında açıklamalarda bulunurken, Beşiktaş maçında attığı penaltı golüyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kerem, Milli Takım'ın Kosova maçında attığı golle ilgili olarak "Kosova maçındaki golde topun dışarı doğru falso aldığından emindim. Bunu da burada açıklayayım. Hatta Orkun'la da konuştum. O da aynı şekilde söylemişti. Garanti olsun diye topa vurdum. O arada ofsayt mısın diye sorulunca 5-10 saniye tedirgin oldum. Ancak golü benim atmamın önemi yok. 24 sene sonra Dünya Kupası'na gitmek önemli" dedi.

"BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEKİ PENALTI ÇOK FARKLI ADRENALİN"

Beşiktaş maçındaki penaltı 'Ya tarih yazacaksın, ya tarih olacaksın' tarzında bir penaltıydı. Atabildiğim için çok mutluyum. Hayatımda attığım en zor penaltı olabilir. Golden sonra kendimden geçmişim. Normalde yapmam. Kameraya vurmuşum. Güvenlikçi abinin eline gelmiş. Ondan özür diledim. İçinden başka bir şey çıkıyor. Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Çok farklı bir adrenalin o.
(Taraftarlara) Eski Kadıköy ruhunu geri getirelim. Çocukken stadyuma geldiğim zamanlarda taraftarımızın coşkusu, desteği beni çok etkiliyordu. Tüylerim diken diken olurdu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

