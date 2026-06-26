Süper Lig'e geliyorlar: Rizespor 2. Lig'den buldu

Çaykur Rizespor, Fransa Lig 2'den iki genç savunma oyuncusunu renklerine bağladı. Siaka Bakayoko 3, Zakaria Ariss 4 yıllık sözleşmeyle yeşil-mavili formayı giyecek.

FRANSA'DAN İKİLİ TRANSFER: 2. LİGDEN

Çaykur Rizespor, yeni sezon kadro planlamasında savunma hattını Fransa'dan takviye etti. Amiens forması giyen 21 yaşındaki Siaka Bakayoko 3 yıllık, Bastia'da forma giyen 22 yaşındaki Zakaria Ariss ise 4 yıllık sözleşmeyle yeşil-mavili aileye katıldı. Her iki oyuncu da Lig 2'nin genç ve iddialı savunma isimleri arasında gösteriliyor.

Siaka Bakayoko, Fildişi Sahili doğumlu Fransız stoper, 2026 yazında Çaykur Rizespor’a transfer oldu; Zakaria Ariss ise Marsilya doğumlu Fransız–Faslı sol bek olup aynı dönemde Bastia’dan Rizespor’a katıldı.

İkisi de Trendyol Süper Lig’de yeni sezonda Çaykur Rizespor’un savunma hattını güçlendirecek genç oyuncular.

SIAKA BAKAYOKO KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Mayıs 2005, Abidjan (Fildişi Sahili)

Yaş: 21

Boy: 1.88 m

Mevki: Stoper (defans oyuncusu)

Altyapı: Aubervilliers → Red Star FC → Amiens SC

Profesyonel kariyer: Amiens SC (2023–2026) – 41 maç, 3 gol

2026’da Çaykur Rizespor’a transfer oldu.

Milli takım: Fransa U17’de 3 maç (2021–2022).

Öne çıkan özellikleri: Fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği, sert savunma tarzı.

ZAKARIA ARISS

Doğum tarihi: 17 Haziran 2004, Marsilya (Fransa)

Yaş: 22

Boy: 1.78 m

Mevki: Sol bek (defans)

Altyapı: Campagne Lévêque → Olympique de Marseille → Burel FC → Istres FC

Profesyonel kariyer: Istres FC (2022) Dijon FCO (2022–2024) SC Bastia (2024–2026) – 65 maç, 2 gol

Profesyonel kariyer: Istres FC (2022) Dijon FCO (2022–2024) SC Bastia (2024–2026) – 65 maç, 2 gol 2026’da Çaykur Rizespor’a transfer oldu.

Milli takım: Fas U17’ye çağrıldı ancak resmi maç oynamadı.

Öne çıkan özellikleri: Sol ayağını etkili kullanması, hücuma destek veren oyun tarzı.

GÖZLER İKİ İSİMDE

Çaykur Rizespor, 2026 yazında yaptığı bu iki transferle savunma hattını genç ve dinamik oyuncularla güçlendirdi.

Bakayoko daha çok stoperde fiziksel gücüyle öne çıkarken, Ariss sol bekte hücuma katkı sağlayan bir oyun tarzına sahip.



