Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı: Yerine gelecek isim bile belli oldu

Süper Lig'de henüz 3. hafta maçları oynanırken teknik direktör ayrılığı yaşanmak üzere.

Gaziantep FK'da teknik direktör Mirel Radoi'nin sözleşmesi feshedildi ve yollar ayrıldı.

Bu sezon Mirel Radoi yönetiminde Süper Lig'de 3 maça çıkan Gaziantep FK, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Gaziantep FK Mirel Radoi ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mirel Radoi ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Mirel Radoi ve değerli ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde gönülden başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BİLE BELLİ OLDU

Haberin devamında Gaziantep FK'nın bu akşam teknik direktör Çağdaş Atan ile görüşme yapacağı ifade edildi.

MIREL RADOI KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinin ardından 2015 yılında Steaua Bükreş'in başına geçerek teknik direktörlüğe adım atan Mirel Radoi, daha sonra Romanya U21 Milli Takımı ve A Milli Takım'da görev yaptı.

2019 Avrupa U21 Şampiyonası'nda Romanya'yı yarı finale taşıyan Radoi, kulüp kariyerinde ise Universitatea Craiova, Al-Tai, Al-Bataeh ve Al-Jazira gibi takımları çalıştırdı.

Rumen teknik adam, 2025 yılında yeniden Universitatea Craiova'nın başına geçerken, 2026'da FCSB'de görev yaptı. Radoi, son olarak Gaziantep FK'nın başına geçti.