Hacıosmanoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri ortaya çıktı: Amedspor Trabzonspor maçı öncesi gündem oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçmiş yıllarda yaptığı konuşma ortaya çıktı ve gündem oldu.

''TAKDİR HAKKINI DİYARBAKIRSPOR'DAN YANA KULLANACAKSIN''

2024 yılında yaptığı açıklamada hakemler ile ilgili konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor ile Diyarbakırspor üzerinden dikkat çeken bir örnek vermişti.

Hacıosmanoğlu 2 yıl önce yaptığı konuşmada, "Hakemlere söyleyeceğim şey şu: Eğer Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa cüzi de olsa bir takdir hakkın varsa o takdir hakkını Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı'nın bu konuşması yıllar sonra yeniden ortaya çıkarıldı ve kullanıcılar tarafından binlerce kez izlendi.

Hacıosmanoğlu'nun geçmişte Trabzonspor ve Diyarbakırspor üzerinden verdiği bu örnek, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Amedspor-Trabzonspor maçı nedeniyle yeniden hatırlandı.