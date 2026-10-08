Süper Lig'de hakemleri atayacak olan Anthony Taylor'ın asıl mesleği şaşırtı! Mourinho detayı

TFF Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'deki hakem atama süreçleriyle ilgili açıklama yaptı. Buna göre Süper Lig hakem atamalarının Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Anthony Taylor'ın asıl mesleği şaşırtı! Mourinho detayı da ortaya çıktı.

MHK'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır."

Anthony Taylor'ın kariyeri de şöyle anlatıldı:

Taylor, 4 Ağustos 2026 tarihinden bu yana TFF'de MHK Elit Hakem Direktörü olarak görev yapıyordu.

İngiltere Futbol Federasyonu bünyesinde uzun yıllar üst düzey hakem olarak görev yapan Taylor, 2013 yılından itibaren FIFA kokartı taşıdı.

Premier Lig'in deneyimli hakemlerinden biri olan Taylor, kariyeri boyunca FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi organizasyonlarda görev aldı.

Anthony Taylor, uluslararası kariyerinde 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali, 2021 UEFA Uluslar Ligi Finali ve 2020 UEFA Süper Kupa Finali'nde düdük çaldı.

İngiltere'de ise 2015 EFL Cup Finali, 2015 FA Community Shield, 2017 ve 2020 FA Cup finalleri ile 2018 Championship play-off finalini yönetti.

Taylor, 2026 Dünya Kupası'nın ardından 47 yaşında emekli oldu. Tecrübeli hakem son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turundaki İspanya - Portekiz maçında düdük çalmıştı.

ANTHONY TAYLOR'IN ASIL MESLEĞİ ŞAŞIRTTI: MOURINHO DETAYI

Anthony Taylor'ın hakemlikten öncesi asıl mesleği ise şaşırttı. Mourinho detayı da ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası'ndan Deniz Dallı'nın haberine göre; İngiliz hakem, kariyerine ilk olarak 2002 yılında yerel liglerden biri olan Northern Premier League (Kuzey Premier Ligi) maçlarıyla başladı.

Taylor'ın hakemlikten önce 2000 yılından itibaren 12 yıl boyunca Manchester Cezaevi'nde gardiyanlık yaptığı haberde yer aldı.

Taylo'ın Premier Lig'de maç yönetmeye başladıktan 2 yıl sonra da gardiyanlık görevinden ayrıldığı bildirildi.

Taylor'un kariyerinde Jose Mourinho detayı da önemli yer tutuyor. 2023 Avrupa Ligi Finali'nde yönettiği Sevilla - Roma maçının ardından Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun hedef göstermesi üzerine, Budapeşte Havalimanı'nda bir grup taraftarın saldırısına uğramıştı.

İngiliz hakem, bu yılki Dünya Kupası sonrasında, aktif hakemliği bıraktı.