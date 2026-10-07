Süper Lig’de hakemleri Anthony Taylor atayacak

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlamak üzere ancak karşılaşmaları yönetecek hakemlerin belirlenmesiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu'nda yaşanan gelişmelerin ardından bu hafta yapılacak atamalarda dikkat çeken bir formülün devreye sokulacağı iddia edildi.

ATAMA GÖREVİ ANTHONY TAYLOR'DA

Sözcü'de yer alan habere göre, Süper Lig ve 1. Lig'de bu hafta görev yapacak hakemlerin belirlenmesinde MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra kendisiyle birlikte Türkiye'ye gelen iki İngiliz eğitmen de görev alacak.

Atamalarda Taylor ve ekibinin yanı sıra MHK'nin mevcut beş üyesinin de sürece dahil olacağı belirtildi.

MHK'DE KRİZ SÜRÜYOR

Türk futbolunda hakemlere yönelik soruşturmanın ardından MHK'deki belirsizlik devam ediyor.

"Hakemler dosyası" kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklanırken görevinden de istifa etmişti. MHK 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

TFF, yeni Merkez Hakem Kurulu oluşturulana kadar geçecek süreçte bazı karşılaşmaların hakem atamalarının mevcut kurul üyeleri tarafından yapılacağını açıklamıştı.

TÜRK FUTBOLUNDA BİR İLK

Anthony Taylor'ın atamalarda görev alması halinde Türk futbolunda dikkat çeken bir ilk yaşanacak.

Daha önce yabancı hakemler Süper Lig'de sahada görev almış, bazı yabancı isimler VAR odasında da bulunmuştu. Ancak yabancı bir hakemin Türkiye'deki karşılaşmalar için hakem atama sürecinde doğrudan rol alması ilk kez gerçekleşecek.

Taylor ve beraberindeki ekibin, yalnızca saha içindeki uygulamalarda değil, hakemlerin belirlenmesi gibi karar mekanizmasının bir parçası olması bekleniyor.

HAKEMLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Süper Lig'de 7. hafta, 9 Ekim Cuma günü oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.

Süper Lig ve 1. Lig'de bu hafta görev yapacak hakemlerin yarın açıklanması bekleniyor.